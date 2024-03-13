كلوب يؤكد قراره بالرحيل عن ليفربول

قال الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول اليوم إنّ عودة مايكل إدواردز كمدير تنفيذي في مجموعة فنواي الرياضية المالكة للنادي لن يكون لها أي تأثير على قراره بالرحيل عن أنفيلد في نهاية الموسم. وتحدّث كلوب إلى إدواردز الذي كانت تربطه به علاقة ناجحة كمدير رياضي للنادي حتى مغادرته في عام 2022، ولكنّ ذلك لن يؤدي الى اي تحوّل في موقف المدرب الفائز بلقب الدوري الانكليزي عام 2020.

وشغل إدواردز الذي امضى أكثر من عشر سنوات في أنفيلد مناصب عدّة، وخصّته مجموعة فنواي بمنصب جديد للاشراف على المرحلة الانتقالية المرتقبة في النادي عقب رحيل كلوب. وأوضح كلوب عمّا إذا كان طلب إدواردز منه العودة عن قراره "لا، لانّه امر مهم في وظيفته، ليس غبيًا". وأضاف "لم يكن ذلك بمثابة موضوع للحديث عنه. هل تستطيعون ان تتخيلوا ان اعود عن قراري؟ هل تستطيعون؟ بالطبع لا".

وأردف "سيكون الأمر كما لو قلت إنني لن أنتقل إلى أي ناد آخر في إنكلترا، وفي العام المقبل وقعت مع ناد جار أو مع نادٍ يحتاج إلى مدرب". كلوب الذي وصف ادواردز بـ "الخيار الافضل"، قال إنّه فكّر كثيرًا حول قراره بالاستقالة من منصبه كمدرب للريدز قبل اتخاذه.

وتابع "لا أقول هذه الأشياء دون أن أفكر فيها من قبل. هذا يعني أنني أدرك الآن فقط مدى روعة هذا النادي - لقد كنت أعرف ذلك طوال الوقت".

وشرح "بالنسبة لي، إنه أفضل ناد في العالم ولا ازال في صدد الرحيل على أي حال. هذا ما كنت أحاول شرحه". وجاء حديث كلوب، 56 عامًا، عشية مواجهة الاياب من الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" امام سبارتا براغ التشيكي، بعدما فاز ذهابا بنتيجة ساحقة 5-1.