بعد الإطاحة برونالدو .. تعرف إلى موعد مباراة العين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

بعد أن بلغ فريق العين الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم على حساب النصر السعودي، فإنه سينتظر التعرف على منافسه في المربع الذهبي من خلال المباراة التي تجمع بين الاتحاد السعودي أمام مواطنه الهلال مساء اليوم الثلاثاء.

ووفقاً لموقع الاتحاد الآسيوي فإن مواجهة نصف النهائي لمنطقة الغرب ستقام ذهاباً يوم 16 أبريل المقبل، بينما تلعب مواجهة الإياب يوم 23 من ذات الشهر.

يذكر أن الهلال كان قد فاز ذهاباً في ملعبه على الاتحاد بهدفين نظيفين.