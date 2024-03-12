قصة محمد صلاح وليفربول اقتربت من النهاية.. تحديد سعر بيع اللاعب

يبدو أن قصة محمد صلاح وفريق ليفربول قد قاربت على النهاية بعد 7 سنوات من التألق، وذلك بعدما نشرت مواقع إنجليزية عدة نية فريق ليفربول في بيع محمد صلاح، للاستفادة من اللاعب قبل الرحيل بالمجان في صيف 2025.

وأخر ما تم تداوله، وهو من موقع "فوتبول إنسايدر"، في تقرير له، بأن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، حدد سعر بيع نجمه المصري محمد صلاح، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، قبل أن ينتهي عقد محمد صلاح (31 عاما) مع ليفربول صيف 2025، وسط أنباء متزايدة حول إمكانية رحيله في الصيف المقبل.

وكان محمد صلاح قد ارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف اتحاد جدة السعودي، لكن لم تحسم الصفقة للعميد، وبحسب الموقع الإنجليزي، فإن ليفربول لن يقبل بأقل من 100 مليون جنيه إسترليني، للتخلي عن خدمات نجمه محمد صلاح.

وأشارت التقارير إلى أن ليفربول يدرك أن المغريات المالية المقدمة لمهاجمه المصري، ستكون عائقا كبيرا أمام مسألة تجديد عقده مع الفريق الإنجليزي.

وأكد الموقع أن ليفربول يفكر في كيفية تحقيق استفادة مالية من وراء بيع صلاح، خشية رحيله بالمجان في صيف 2025.