كريستيانو رونالدو يُهدر أغرب هدف في تاريخه بقمة النصر والعين (فيديو)

شهدت مباراة النصر والعين في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا إهدار كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي فرصة تسجيل هدف سهل لفريق كاد أن يساهم كثير في تحويل النتيجة لفريق النصر، وكانت النتيجة تشير إلى التعادل بنتيجة 2-2 في الشوط الثاني.

ورغم نجاح النصر في إحراز هدف التقدم بعد ذلك إلا أن النجم البرتغالي كريسيتانو رونالدو ظل واقفا غير مصدق ما فعله والفرصة السهلة التي أهدرها وهو على بعد خطوتين فقط من المرمى وداخل منطقة الستة ياردة.

وخلال الشوط الثاني والضغط النصراوي الكبير وفي الدقيقة 61 من زمن المباراة وهجمة خطرة للنصر السعودي سددت من داخل حدود منطقة الجزاء تصدى لها حارس العين خالد عيسي، بشكل سيء وسقطت من يده أمام كريسيتانو رونالدو، وهو داخل منطقة الستة ياردة سددها من لمسة واحدة برعونة بجوار القائم.

ولم يصدق كريستيانو رونالدو، نفسه عقب إهدار الفرصة ونظر إلى الحكم المساعد الذي لم يشير إلى وجود أي حالة تسلل ليتأكد ضياع رونالدو لفرصة ربما تكون الأغرب في تاريخ النجم البرتغالي مع كرة القدم.