نادٍ روسي يعرض على بوغبا إنقاذ حياته الكروية

كشف موقع "فوت ميركاتو" الفرنسية عن تلقي النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب يوفنتوس الإيطالي عرضا من أحد الأندية الروسية المغمورة على الرغم من تعرضه للإيقاف لمدة 4 سنوات بسبب تعاطي المنشطات بعد ثبوت وجود معدلات عالية من هرمون "التستوستيرون" في عينته.

وقال الموقع إن النادي الروسي يدعى "بروك بويز" ويلعب في الدوري الإعلامي الروسي لكرة القدم التي لا تتبع الاتحاد الروسي أو (الفيفا)، وبالتالي فإن العقوبة المفروضة على اللاعب لن يكون لها أي تأثير حال انضمامه.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن الدوري الإعلامي يجمع فرقاً مكونة من أصحاب النفوذ والمشاهير ويحقق نجاحا كبيرا في روسيا مع جذب ملايين المشجعين.

من جهته، قالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية إن النادي الروسي أرسل خطابا إلى بوغبا ووكيلته رافاييلا بيمنتا، ليعرض ضمه براتب قدره 1500 دولار شهريا وبعض المزايا، منها إقامة "فاخرة" في أودينتسوفو، غير مشتركة مع لاعبين آخرين.

ويرفض بوغبا (30 سنة) العرض الروسي، حيث يحتاج إلى بعض الوقت لاستيعاب أنه لن يتمكن من ممارسة كرة القدم حتى عام 2027.