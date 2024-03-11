إقالة مدرب إيطالي بعد نطحه لاعباً (فيديو)

أقالت ادارة نادي ليتشي الإيطالي مدرب الفريق روبرتو دافيرسا بعد نطحه مهاجم فيرونا الفرنسي توما هنري، في مباراة مشحونة الأحد الماضي في المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة ايطاليا لكرة القدم وانتهت بفوز فيرونا 1-0.

وجاء في بيان صادر عن النادي الإثنين: "بعد الاحداث التي شهدتها نهاية مباراة فيرونا وليتشي، يعلن النادي اقالة المدرب دافيرسا".

وكان ليتشي الذي يحتل المركز الـ14 أدان تصرفات مدربه بعد المباراة وقال في بيان: "ندين بشدة تصرفات المدرب الذي لا تعكس مبادءنا وقيمنا الرياضية".

بعد حادثة النطح.. إقالة مدرب إيطالي

"نادي ليتشي الإيطالي يقيل مدرب الفريق روبرتو دافيرسا بعد نطحه مهاجم فيرونا توما هنري بعد مباراة الفريقين الأحد الماضي في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي"#الدوري_الإيطالي#سكاي_سبورت pic.twitter.com/mfezKAR6xu — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) March 11, 2024

واندلع عراك بين لاعبي الفريقين وجهازهما الفني في نهاية المباراة وتوجه دافيرسا نحو هنري وقام بنطحه ليقوم حكم المباراة بطردهما.

وشرح دافيرسا (48 عاماً) ما حصل بقوله "نزلت الى ارضية الملعب لمنع لاعبي فريقي من الحصول على بطاقة حمراء لان نهاية المباراة شهدت الكثير من الاستفزازات من قبل لاعبي فيرونا في الدقائق الاخيرة من المباراة وبعد صافرة النهاية. لا يمكن مسامحة ما قمت به لانه ليس جيدا وانا اقر بذلك ولقد شرحت الامر للاعبي فيرونا".

وتابع: "كان هناك تلاحم في الرأس بيننا لكني لم أقم بنطحه وهو لم يفعل ذلك ايضا. كل ما في الأمر انه تلاحم بدني سببه العصبية والإدرينالين، ارتكبت خطأ وأنا أعتذر لذلك".

اما هنري فاعتبر بان زملاءه تعرضوا للكثير من الاستفزازات على ارضية الملعب في مباراة كانت له اهمية كبيرة"، واوضح "لكن ذلك لا يبرر اطلاقا ان اتلقى نطحة عندما اكون في طريقي الى غرف الملابس".

وتابع "حصولي على بطاقة حمراء لمجرد أني قمت برد فعل شفهي فقط بسبب نطحي يجعلني أشعر بالمرارة لا سيما بأنني لن استطيع مساعدة زملائي في المباراة المقبلة".

ومني ليتشي بالخسارة الرابعة في اخر خمس مباريات له ولا يتقدم سوى بنقطة واحدة عن فروزينوني آخر الهابطين في الوقت الحالي.