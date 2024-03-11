ريال مدريد يعزز صدارته للدوري الإسباني برباعية قاسية

استعاد فريق ريال مدريد نغمة الانتصارات بفوز كبير على ضيفه سلتا فيغو برباعية نظيفة بينها أول أهداف اللاعب الواعد التركي أردا غولر، وذلك على ملعب "سانتياغو برنابيو" في مدريد في المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

ومنح المهاجم الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور التقدم للفريق الملكي في الدقيقة 21، لكن رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي انتظروا الدقائق الـ11 الأخيرة لتأكيد انتصارهم بثلاثة أهداف أخرى بينها هدفان من النيران الصديقة.

وسجل حارس مرمى الضيوف فيسنتي غوايتا الهدف الثاني لريال مدريد بالخطأ في مرماه عندما تابع بظهره كرة مرتدة من العارضة إثر رأسية للمدافع الدولي الألماني أنتونيو روديغر (79)، وتابع زميله كارلوس دومينغيس تمريرة عرضية لفينيسيوس بالخطأ في مرماه (88)، قبل أن يختم البديل الواعد غولر (19 عاما) المهرجان بالرابع (90+4).

وعاد ريال مدريد، المنتشي بتأهله إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، إلى سكة الانتصارات بعد تعادلين مع مضيفه فالنسيا (2-2) في الدوري ولايبزيغ الألماني (1-1) في إياب ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة.

وحقق الفريق الملكي فوزه الـ21 هذا الموسم رافعاً رصيده إلى 69 نقطة قبل 10 مراحل من نهاية الموسم، معيداً الفارق إلى سبع نقاط بينه وبين مطارده المباشر جيرونا الفائز على ضيفه أوساسونا 2-0 السبت، وإلى ثماني نقاط بينه وبين غريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب والذي تغلب على ضيفه ريال مايوركا 1-0 الجمعة في افتتاح المرحلة.

وخاض ريال مدريد المباراة في غياب هدافه الإنجليزي جود بيلينغهام بسبب الإيقاف لطرده عقب نهاية المباراة ضد فالنسيا في المرحلة الماضية.