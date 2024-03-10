ليفربول يُفرط بصدارة الدوري الإنجليزي بالتعادل مع مانشستر سيتي

حسم التعادل بهدفٍ لمثله قمّة المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم بين ليفربول وضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب الأحد، فكان أرسنال أكبر مستفيد ببقائه في الصدارة بفارق الأهداف عن الأوّل ونقطة عن الثاني.

ورفع ليفربول رصيده إلى 64 نقطة وتراجع الى المركز الثاني بفارق الاهداف خلف أرسنال الذي انتزع الصدارة مؤقتا السبت بفوزه على برنتفورد 2-1 السبت، فيما تراجع سيتي الى المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

وبدا ليفربول المثقل بالإصابات أفضل في معظم فترات المباراة التي استضافها على ملعب أنفيلد، وتحديداً خلال الشوط الثاني إذ كان قريباً من إلحاق الخسارة الأولى ببطل أوروبا بعد عشرين مباراة في أكثر من مناسبة.

وسجّل قلب الدفاع جون ستونز الهدف الأوّل لسيتي بعدما تابع كرة من ركنية نفّذها البلجيكي كيفن دي بروين، مستغلاً خطأً بالتغطية من نونيز، والهولندي فيرجيل فان دايك (23).

ودخل ليفربول بقوة في الشوط الثاني وتحصّل على ركلة جزاء بعدما ارتكب إيدرسون خطأً ضد نونيز، الذي حاول قطع تمريرة خاطئة من المدافع الهولندي نايثن أكيه الى حارس مرماه الدولي البرازيلي (47)، فانبرى لها الدولي الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر بنجاح على يسار إيدرسون مسجّلاً ثالث أهدافه في الدوري هذا الموسم (50).

وتعرض إيدرسون الى الاصابة عقب اصطدامه بنونيز، اثر تسببه بركلة الجزاء فترك مكانه الى الالماني ستيفان أورتيغا (56)، وأدخل المدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب الظهير الأيسر الإسكتلندي أندرو روبرتسون وهدّافه المصري محمد صلاح (61) ومرر الأخير كرة "على طبقِ من فضة" الى دياس المنفرد لكنه سدد بعيداً عن مرماه (62).

وكاد ليفربول أن يخسر كل شيء بتسديدة من دوكو على الجهة اليمنى ارتدت من القائم الأيسر الى كيليهير (89).