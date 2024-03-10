مفاجأة.. حسام حسن يستبعد محمد صلاح من معسكر الإمارات

كشف مدرب منتخب مصر حسام حسن، عن قائمة الفراعنة المشاركة في البطولة الودية بالإمارات والذي يخوض خلالها المنتخب المصري مباراتين غاية في القوة، في بطولة ودية تضم كرواتيا وتونس ونيوزيلندا، وتقام في أبو ظبي.

وينطلق المعسكر المُقبل يوم 13 مارس الجاري، وضم حسام حسن 25 لاعباً، من بينهم 6 محترفين فقط، وهم أحمد حجازي، ومحمود حسن تريزيجه، وعمر مرموش، ومصطفى محمد، ومحمد شريف، وحمدي فتحي.

وقرر حسام حسن استبعاد محمد صلاح، من قائمة معسكر الفراعنة التي ستخوض البطولة الودية في الإمارات وذلك بعد أن طلب ليفربول الإنجليزي عدم استدعائه من أجل إراحة اللاعب عقب الإصابة التي تعرض لها في كأس أمم إفريقيا الماضية.

كما شهدت القائمة مفاجأة أخرى وهي ضم حسام حسن للاعب واحد فقط من الزمالك وهو محمد عواد فقط، كما استدعى حارس الأهلي مصطفى شوبير لأول مرة إلى المنتخب الأول، بعد أدائه المميز مع الأهلي في الفترة الماضية.

قائمة منتخب مصر في معسكر الإمارات

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد أبو جبل، المهدي سليمان، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، محمد شكري، أحمد حجازي، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: محمود تريزيجيه، مصطفي فتحي، عمر مرموش، مصطفي محمد، أحمد عاطف، محمد شريف، محمد الشامي.