استمرار غياب توريس عن برشلونة

يتوقع بشكل كبير أن لا يستعيد برشلونة خدمات لاعبه المصاب فيران توريس، قبل مواجهة نابولي المرتقبة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل. وكان توريس تعرض لتمزق عضلي في يناير الماضي، وغاب عن العديد من المباريات. ورغم بدء تدريباته الفردية قبل أيام، لكنه لن يكون متاحا لمباراة نابولي، بسبب عدم اكتمال شفائه تماما.

في جانب آخر، كشف موقع "فووتبل إسبانيا" أن ماركوس ألونسو التحق بالتدريبات الجماعية لبرشلونة، بعد تعافيه من إصابة في الظهر تعرض لها سابقا.