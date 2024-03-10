ملاحقات قانونية وإلغاء تذاكر في مباراة الاياب الآسيوية شهادة نجاح العين التنظيمي ذهاباً

في الوقت الذي كانت إدارة شركة نادي العين للاستثمار قد تلقت انتقادات لاذعة بسبب طريقتها في التعامل مع عملية بيع تذاكر مباراة الذهاب التي جمعت فريق العين بالنصر السعودي ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، إلا أن ما وصلت إليه الأمور حالياً في طريقة تعامل ادارة نادي النصر السعودي مع ذات الملف يعد بمثابة شهادة نجاح "عيناوي" في تنظيم ذات الحدث.

وكانت ادارة نادي النصر السعودي قد طرحت تذاكر المباراة واحدة عبر الموقع الرسمي وبأسعار مخفضة رغبة من الإدارة النصراوية في تحفيز جماهيرها إلا أن التذاكر سرعان ما وصلت إلى (السوق السوداء) إذ انتشرت بشكل كبير للبيع في المواقع الإلكترونية وبعضاً من حسابات التواصل الاجتماعي عقب نفادها من الموقع الرسمي.

ووفقاً لصحيفة (الرياضية) السعودية فإن قيمة التذاكر في السوق السوداء تضاعفت عدة مرات عن سعرها الرسمي، وقد وصلت التذكرة التي كان سعرها الأساسي 17 ريالا سعوديا إلى 500 ريال، وأما سعر التذكرة الموحدة للأفراد والعائلات والتي تبلغ قيمتها الرسمية 17 ريالًا، وصلت إلى 800 ريال.

واصدرت شركة الوسائل(SMC)وهي الجهة المشغلة والمالكة لحقوق ملعب (الأول بارك) بياناً صحافياً توعدت فيه المواقع الإلكترونية التي تقوم بإعادة بيع التذاكر بطرق غير نظامية بالملاحقة القانونية.

وأكدت الشركة أنه سيعاد طرح التذاكر المباعة عبر المواقع الغير نظامية والتي بلغ عددها 2349 تذكرة خلال الساعات المقبلة، فيما ستكون أولوية الشراء لحاملي الباقة الموسمية.

وكانت التذاكر نفدت خلال ساعات قليلة فقط من طرحها عبر الموقع الالكتروني، قبل أن يلجأ بعض من حصلوا عليها إلى عرضها للبيع بمبالغ باهظة، الأمر الذي أدى إلى تدخل إدارة الوسائل لحجبها وإلغائها.