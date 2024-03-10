فيرستابن يحلق بلقب فورمولا 1 في السعودية

توج الهولندي ماكس فيرستابن، اليوم السبت، بلقب سباق جائزة السعودية الكبرى، ثاني سباقات الموسم الحالي من بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1.

فاز فيرستابن بلقب أول سباقين في الموسم الحالي، بعد تتويجه الأسبوع الماضي بلقب سباق جائزة البحرين الكبرى في افتتاح الموسم.

وفي تكرار للسيناريو الذي حدث في البحرين، هيمن ريد بول على المركزين الأول والثاني، بعد فوز المكسيكي سيرجيو بيريز بالمركز الثاني، في الوقت الذي احرز فيه تشارل لوكلير سائق فيراري المركز الثالث، بعد أن نال زميله الإسباني كارلوس ساينز المركز الثالث في البحرين.

وجاء أوسكار بياستري سائق مكلارين في المركز الرابع، يليه فيرناندو الونسو سائق أستون مارتين في المركز الخامس ثم جورج راسيل سائق مرسيدس في المركز السادس ثم البريطاني الشاب أوليفر بيرمان سائق فيراري في المركز السابع ثم لاندو نوريس سائق مكلارين في المركز الثامن يليه لويس هاميلتون سائق مرسيدس في المركز التاسع، ثم نيكو هلكنبرغ سائق هاس في المركز العاشر.