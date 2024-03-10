الوداد يواصل الترنح في الدوري المغربي

تعادل عشرة لاعبين من الوداد سلبياً مع ضيفه اتحاد تواركة، السبت، ضمن منافسات الدوري المغربي.

تراجع الوداد للمركز الخامس برصيد 33 نقطة من 21 مباراة. بينما يتصدر الجيش الملكي المسابقة برصيد 52 نقطة من 22 مباراة.

ويحتل تواركة المركز السابع وله 30 نقطة من 23 مباراة.

وتعرض الوداد لضربة قوية بعد خمس دقائق من البداية، عندما تلقى أنس سرغات بطاقة حمراء بعد مراجعة حكم تقنية الفيديو، بسبب تدخل عنيف.