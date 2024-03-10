موعد قمة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تشهد الدوريات الأوروبية مجموعة من المباريات القوية أهمها يجمع ليفربول مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي وريال مدريد مع سيلتا فيغو في الدوري الإسباني وفيورنتينا مع روما في الدوري الإيطالي وباير ليفركوزن مع فولفسبورغ في الدوري الألماني.

الدوري الإنجليزي

17:00أستون فيلا-- : --توتنهام هوتسبير

18:00برايتون-- : --نوتينغهام فورست

18:00وست هام يونايتد-- : --بيرنلي

19:45ليفربول-- : --مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

17:00ديبورتيفو ألافيس-- : --رايو فاييكانو

19:15لاس بالماس-- : --أتلتيك بيلباو

21:30ريال مدريد-- : --سيلتا فيغو

00:00ريال بيتيس-- : --فياريال

الدوري الإيطالي

15:30ليتشي-- : --هيلاس فيرونا

18:00ميلان-- : --إمبولي

21:00يوفنتوس-- : --أتالانتا

23:45فيورنتينا-- : --روما

الدوري الألماني

18:30بوخوم -- : -- فرايبورغ

20:30آينتراخت فرانكفورت -- : -- هوفنهايم

22:30باير ليفركوزن-- : -- فولفسبورغ

الدوري الفرنسي

16:00باريس سان جيرمان-- : --إستاد ريمس

18:00ميتز-- : --كليرمون فوت

18:00لوهافر -- : -- تولوز

18:00ستراسبورغ-- : --موناكو

20:05ليل-- : --رين

23:45مارسيليا-- : --نانت

الدوري البرتغالي

22:00أروكا-- : --سبورتينغ لشبونة

00:30بنفيكا-- : --إستوريل برايا

الدوري الهولندي

15:15إي زد آلكمار-- : --إكسيلسيور

17:30بى اى سى زفوله-- : --فوليندام

17:30أياكس أمستردام-- : --فورتانا سيتارد

19:45إن إي سي نيميغن-- : --هيرينفين

23:00فينورد روتردام-- : --هيراكليس الميلو

الدوري البلجيكي

16:30جينك-- : --ستاندر دو لياج

19:00كلوب بروج-- : --أود لوفين

21:30سانت جيلواز-- : --جينت

22:15يوبين-- : --سينت ترويدنس

الدوري التركي

14:30قيصري سبور -- : -- هاتاي سبور

17:00سامسون سبور-- : -- أنقرة غوجو

17:00إسطنبول سبور-- : --قاسم باشا

20:00فنربخشة-- : --بينديك سبور

الدوري المصري

18:00سموحة-- : -- سيراميكا كليوباترا

18:00الداخلية-- : -- بيراميدز

الدوري المغربي

19:00حسنية أغادير -- : -- نهضة بركان

19:00المغرب التطواني-- : --نهضة الزمامرة

21:00الفتح-- : --الرجاء

23:00يوسفية برشيد -- : -- الجيش الملكي

الدوري التونسي

17:30النجم الساحلي -- : -- الترجي

17:30الملعب التونسي-- : --الصفاقسي

17:30مستقبل سليمان-- : -- اتحاد تطاوين

17:30اتحاد بن قردان-- : --الأولمبي الباجي

الدوري القطري

19:00العربي -- : -- السد

21:00الوكرة -- : -- الدحيل