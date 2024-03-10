محمد صلاح يكشف عن موقفه من رحيل كلوب ومستقبله مع ليفربول

كشف اللاعب المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، عن موقفه من رحيل المدرب الألماني يورغن كلوب، عقب الإعلان عن رحيل مدرب الفريق يورغن كلوب، من قلعة الأنفليد، وتدريب ليفربول، بعد أن عمل اللاعب مع المدرب الألماني منذ عام 2017 بعد أن انتقل إلى ليفربول، وحققا العديد من البطولات سويًا، أبرزها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وقال محمد صلاح في تصريحات لشبكة "سكاي" البريطانية: "كان لدينا اجتماع الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وهذا يبدو غريبًا لأن التدريبات كانت الساعة 12، أتيت ورأيت وكيل أعماله، كنت أعتقد أنه قام بتجديد عقده".

وأعلن غلوب رحيله بنهاية الموسم الحالي عن فريق ليفربول بعد 9 سنوات في ملعب أنفيلد، في تصريح مفاجئ منذ عدة فترة.

وأضاف النجم المصري محمد صلاح: "فيرجيل فان دايك جاء إلي وقال هل تعرف ما سبب الاجتماع؟ قلت لا؟، أخبرني أن كلوب سيغادر، وقلت لماذا؟ ولم أصدق حديثه، لكن فيرجيل أخبرني أنه لا يعلم لماذا"، "لم يكن أحد يعرف من قبل، لا شيء في وسائل الإعلام، حتى أنه لم يعدنا لذلك، لقد قالها مرة واحدة فقط بعد الاجتماع، كان ذلك اليوم غريبًا بالنسبة لي".

وعن تأثير رحيل المدرب الألماني يورغن كلوب، وقدوم مدرب جديد على مستقبله، قال محمد صلاح: "لا، يومًا ما سأغادر النادي، لكن ذلك لن يؤثر على مستقبلي، غادر لاعبون مهمون للغاية النادي، المدرب أيضاً مهم جدًا للفريق لكنه سيغادر أيضًا، كل شيء يتغيّر، لكن كما قلت رحيل كلوب لن يؤثر على مستقبلي".

ويستعد محمد صلاح للعودة إلى ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يواجه الريدز نظيره مانشستر سيتي غدًا الأحد، على ملعب أنفيلد.