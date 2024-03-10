أرسنال يتصدر الدوري الإنجليزي قبل موقعة ليفربول ومانشستر سيتي

قاد الألماني كاي هافيرتس فريقه أرسنال إلى صدارة موقتة للدوري الإنجليزي لكرة القدم بتسجيله هدف الفوز أمام ضيفه برنتفورد 2-1، وذلك ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين، وينتظر ارسنال الذي ارتقى للمركز الاول بفضل فوزه الثامن توالياً في بريميرليغ برصيد 64 نقطة ما ستؤول إليه قمة هذه المرحلة عندما يتواجه ليفربول المتصدر السابق (63) مع مانشستر سيتي حامل اللقب الذي يتأخر عنه بفارق نقطة في المركز الثالث.

واضطر ارسنال لتعويض خطأ فادح من حارسه العائد للدفاع عن عرينه آرون رامسدال للخروج بالنقاط الثلاث، بعدما فشل في تشتيت كرة لتصطدم بقدم الكونغولي يواني ويسا وتدخل المرمى (45+4)، مدركاً التعادل رداً على هدف التقدم من رأسية ديكلان رايس بعد تمريرة من بن وايت (19).

وشارك الحارس الإنجليزي أساسيا للمرة الثانية فقط في الدوري منذ 25 سبتمبر الماضي ومباراته أمام برنتفورد بالذات، كون الحارس المعار الإسباني ديفيد رايا غير مؤهل للمشاركة ضد ناديه الأم.

وعوّض رامسدال هفوة الشوط الاول بعد الاستراحة، فتصدى لتسديدة رائعة من المهاجم إيفان توني (55) ورأسية الإيرلندي ناثان كولينز (71)، قبل أن يخطف هافيرتس هدف الفوز الثمين والصدارة من رأسية بعد تمريرة حاسمة ثانية من وايت قبل أربع دقائق من صافرة النهاية (86).