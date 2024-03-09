رونالدو يوجه رسالة إلى الأهلي عقب الفوز على الزمالك والتتويج بكأس مصر

شهدت مباراة الأهلي والزمالك لقطات وبرامج متنوعة ورائعة ومن بينها تواجد المدرب البرتغالي مورينيو والظاهرة البرازيلية رونالدو، والإيطالي توتي والعديد من نجوم الفن والرياضة، وعقب فوز الأهلي بالمباراة حرص المهاجم الدولي البرازيلي السابق "الظاهرة" رونالدو، على توجيه رسالة إلى الأهلي المصري.

وكان الأهلي المصري قد توج بكأس مصر عقب فوزه على الزمالك بهدفين دون رد من توقيع إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة، في المباراة التي جمعت الفريقان في الرياض، ولأول مرة خارج القاهرة في نهائي كأس مصر.

ونشر البرازيلي رونالدو، على حسابه في موقع "إنستغرام" صورا من تتويج الأهلي بالكأس، وكتب عليها "تهانينا" وأشار للحساب الرسمي لـ"المارد الأحمر".

وشارك الظاهرة رونالدو، بجانب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وأسطورة الكرة الإيطالية فرانشيسكو توتي، في تقديم مباراة الأهلي والزمالك، التي أقيمت على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض.

ودخل الثلاثي إلى أرض الملعب قبل صافرة بداية المباراة، حيث حمل مورينيو كأس مسابقة كأس مصر فيما كان رونالدو يرتدي قميص الأهلي وتوتي قميص الزمالك.