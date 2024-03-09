مانشستر يونايتد يعود إلى الانتصارات في الدوري الإنجليزي

عاد مانشستر يونايتد إلى سكة الانتصارات من جديد بعد أن تلقى خسارتين متتاليتين في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، كما عمق جراح ضيفه إيفرتون السادس عشر بفوزه عليه 2-0 في افتتاح المرحلة 28 من بطولة الدوري، وتسبّب الأرجنتيني الشاب أليخاندرو غارناتشو بركلتي جزاء، نجح من خلالهما اليونايتد في استعادة الفوز.

وبعد سقوطه المفاجئ أمام فولهام 1-2 ثم جاره وغريمه مانشستر سيتي حامل اللقب 1-3، موقفاً سلسلة من أربعة انتصارات متتالية، استعاد فريق "الشياطين الحمر" نغمة الانتصار، فيما بقي ضيفه دون فوز منذ ديسمبر الماضي.

وقلّص يونايتد الفارق مع توتنهام الخامس إلى ثلاث نقاط، لكن فريق شمال لندن خاض مباراتين أقل ويحلّ الأحد على أستون فيلا الرابع في مباراة قويّة، ضمن الصراع على المركز الرابع الضامن للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

كان الجناح غارناتشو (19 عاماً) نجم الشوط الأوّل. بكّر بالحصول على ركلة جزاء عندما عرقله جيمس تاركوفسكي، ترجمها القائد البرتغالي برونو فرنانديش (10)، وحصل غارناتشو على ركلة جزاء ثانية بعد عرقلة من بن غودفري. تولى تنفيذها هذه المرّة ماركوس راشفورد مضاعفاً الفارق (34)، واصبح غارناتشو أول لاعب في تاريخ يونايتد في بطولة الـ"برميرليغ" يتسبّب بركلتي جزاء في مباراة واحدة.