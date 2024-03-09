"البعبع" إمام عاشور وفرحة كهربا و"القاضية ممكن" أسوأ كوابيس الزمالك.. (فيديو)

تلقى الزمالك عدة ضربات موجعة بخسارته نهائي كأس مصر أمام منافسه التقليدي الأهلي، الجمعة، بهدفين دون رد.

ورغم أن "الأبيض" كان يسعى لتحقيق الفوز باللقب، ليبدأ صفحة جديدة تحت قيادة مدربه البرتغالي غوميز، ولكن عملياً قد تكون خسارة الكأس هي أقل أضرار الفريق الذي قام بتجديد صفوفه بعدد كبير من الصفقات في فترة الانتقالات الشتوية، ويعد في مرحلة تكوين فريق جديد.

في المقابل ما زاد من أوجاع الزمالك عوامل أخرى، كانت بمثابة الكابوس بالنسبة إلى عشاق النادي، أبرزها التألق الكبير للاعب الفريق السابق إمام عاشور.

وانتقل اللاعب الدولي بطريقة مثيرة للجدل إلى الأهلي، قبل أن يتذوق الزمالك مرارة الخسارة على يد، بإحرازه الهدف الأول بطريقة رائعة، ثم صنع الهدف الثاني لزميله محمد مجدي قفشة الذي حسم اللقاء على طريقة اللقاء التاريخي نهائي القرن في دوري أبطال إفريقيا 2020 التي يطلق عليه نهائي "القاضية ممكن".

من جهته واصل محمود كهربا فرحته أمام ناديه السابق، عقب سلسلة من القضايا انتهت في الشهر الماضي، ولكن لاعب الأهلي أكد تفوقه على الزمالك، وواصل حصد الألقاب في العملاق القاهري.