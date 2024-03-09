برشلونة يستعد لمواجهة نابولي بتجاوز مايوركا

استعد برشلونة حامل اللقب لموقعته المرتقبة امام نابولي الثلاثاء في دوري أبطال اووربا، بفوز صعب على حساب ريال مايوركا 1-0 في افتتاح منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم الجمعة.

ويدين النادي الكاتالوني بفوزه للاعبه البالغ 16 عامًا لامين يامال (73).

وتقدم البلاوغرانا الى المركز الثاني في ترتيب "لا ليغا" مؤقتًا برصيد 61 نقطة، بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد متصدر الترتيب والذي يلعب امام سلتا فيغو الاحد، وبنقطة واحدة عن جيرونا الذي يستطيع العودة لمركز الوصافة في حال فوزه على أوساسونا السبت.

من جهته، تجمّد رصيد مايوركا عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر.

ويطمح برشلونة الى قلب الطاولة على منافسه نابولي في اياب ثمن نهائي دوري الابطال الثلاثاء، أملا في حجز مكان له في الدور ربع النهائي، بعدما انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل 1-1 في ايطاليا.

وخاض المدرب تشافي هيرنانديس الذي تابع اللقاء من المدرجات بسبب الايقاف، المباراة مدججا بالاصابات، فغاب الهولندي فرانكي دي يونغ وبيدري بداعي الاصابة، فيما بدأ المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي المباراة من دكة البدلاء قبل ان يدخل بدلا من المهاجم الشاب مارك غويو (61). كما غاب المدافع الاوروغوياني رونالد اراوخو بداعي الايقاف.

وزادت الامور سوءًا على العملاق الكاتالوني بعدما أضاع ركلة جزاء عن طريق الالماني إيلكاي غوندوغان في الدقيقة 24، بعد خطأ ارتُكب على البرازيلي رافينيا.

وكاد البرتغالي جواو فيليكس ان يمنح برشلونة هدف التقدم لكنّ تسديدته من زاوية ضيّقة تصدى لها حارس مايوركا بيدراغ رايكوفيتش (36).

ومن ثمّ تصدى حارس برشلونة، الالماني مارك أندريه تير شتيغن، لرأسية مانو مورلانيس (38).

ودخل ليفاندوفسكي بديلا مطلع الشوط الثاني ليواصل برشلونة بحثه عن هدف الفوز الذي جاء بالفعل عن طريق لامال اثر فاصل مهاري فراوغ احد مدافعي مايوركا قبل ان يطلق كرة مقوّسة مذهلة خدعت رايكوفيتش مباشرة في الزاوية وسط فرحة عشاق النادي الكاتالوني.

وتفادى اصحاب الارض تعادلا ثانيا متتاليا بعدما انتهت مواجهة الاسبوع الماضي امام اتلتيك بلباو 0-0.