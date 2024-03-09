فرحة جنونية لتركي آل الشيخ عقب هدف الأهلي في الزمالك (فيديو)

لم يتمالك المستشار تركي آل الشيخ وزير الترفية بالسعودية نفسه عقب إحراز هدف الأهلي في مرمى الزمالك عن طريق إمام عاشور بالدقيقة 85، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية.

ومع حلول الدقيقة 85 سجل إمام عاشور هدف الأهلي الأول في شباك محمد عواد حارس مرمى الزمالك، وجاء الهدف بصناعة من محمد مجدي أفشة وتسديدة من عاشور على يسار الحارس، وفور تسجيل الكرة أشار الحكم بإلغاء الهدف بداعي التسلل، وشوهد تركي آل الشيخ وهو منفعل بسبب إلغاء الهدف.

وبعد العودة لتقنية الفيديو واحتساب الحكم للهدف الأول للأهلي المصري احتفل المستشار تركي آل الشيخ بشكل جنوني، لا سيما وأنه كان قد أعلن انتماءه سابقًا بأنه أهلاوي، وكان قد سبق وأن حصل على لقب الرئاسة الشرفية للمارد الأحمر.