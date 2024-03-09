رقم تاريخي للأهلي عقب الفوز على الزمالك في نهائي كأس مصر

حقق فريق الأهلي المصري رقما تاريخيا في عدد البطولات على المستوى العربي والأفريقي بعد أن حقق لقب كأس مصر بالفوز على الزمالك في المباراة النهائية التي أقيمت في السعودية ونجح في إحراز هدفين في أخر المباراة ليتوج باللقب رقم 39 في تاريخه.

ويعتبر الأهلي المصري من بين الأندية الأكثر تحقيقا للبطولات على الإطلاق على مستوى العالم، وليس فقط داخل قارة إفريقيا، نظرا للتاريخ العريق والتتويجات المتعددة على مر العصور حيث يعد الأهلي المصري هو البطل القياسي لغالبية البطولات المحلية في مصر والقارية داخل إفريقيا.

كما يسيطر النادي الأهلي بكل المقاييس على مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث يمتلك 43 لقبًا، وأقرب ملاحقيه وغريمه التقليدي نادي الزمالك، لديه 14 لقبا، ولا يقل شغف الأهلي أبدًا نحو هذه البطولة تحديدا، التي يعتبرها جماهيره العريضة في كل مكان، أنها شيئا ثابتا في موسمهم.

ويعد المارد الأحمر أيضاً صاحب الرقم القياسي في هذه المسابقة الأغلى داخل القارة السمراء، برصيد 11 لقبًا.

وتوج العملاق المصري بلقب البطولة في أعوام 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، 2021، 2023.

كما توج الأهلي بعدد كبير ومختلف من البطولات ومنها 14 لقب للسوبر المصري، وكأس السلطان حسين 7 مرات ودوري منطقة القاهرة 16 لقب، إضافة إلى السوبر الأفريقي 8 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية وعدد أخر من البطولات المختلفة ليكون صاحب الرقم القياسي في عدد البطولات.