ميسي وسواريز يقودان عملية إنقاذ في ميامي

منح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وصديقه الأوروغوياني لويس سواريز الأمل لفريقهما إنتر ميامي الأميركي للتأهل إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال منطقة «الكونكاكاف» لكرة القدم، وذلك بعدما عوّضا تخلفه أمام مضيفه ومواطنه ناشفيل بهدفين ومنحاه التعادل 2-2 في ذهاب ثمن النهائي.

ولم تكن البداية موفقة لإنتر ميامي على ملعب «جيوديس بارك» في ناشفيل، إذ وجد نفسه متخلفاً بهدفين رائعين للكندي جايكوب شافيلبورغ (4 و47)، قبل أن يعيده ميسي إلى الأجواء بتقليصه الفارق في الدقيقة 52 بتسديدة جميلة من خارج المنطقة، بعد تمريرة من سواريز.

وانتظر إنتر ميامي حتى الوقت بدل الضائع ليتجنّب الهزيمة، وهذه المرة بفضل سواريز الذي وصلته الكرة من الإسباني سيرجيو بوسكيتس، فحولها برأسه في الشباك (5+90). وبهذا التعادل، يعود إنتر ميامي إلى جنوب فلوريدا في وضع جيد، حين يخوض لقاء الإياب بين جماهيره الأربعاء المقبل.