الزمالك يلعب والأهلي يخطف كأس مصر في 10 دقائق

توج فريق الأهلي بطلا لكأس مصر في نسختها الـ 91 للمرة الثانية تواليا والتاسعة والثلاثين في تاريخه بفوز دراماتيكي في الوقت القاتل على حساب غريمه التقليدي الزمالك 2-0 في النهائي الذي يقام لأول مرة منذ ما يقارب من 100 عام خارج الأراضي المصرية حيث أقيمت المباراة على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض في المباراة النهائية.

سجل هدفي فوز الأهلي امام عاشور لاعب الزمالك السابق في الظهور الأول بالقميص الأحمر أمام فريقه السابق في الدقيقة (85) كما سجل البديل محمد مجدي "افشه" (90+5)، وجاء الهدفين على عكس مجريات المباراة التي كانت في صالح الزمالك الذي كان أخطر في معظم أوقات المباراة، إلا أن الأهلي نجح في حسم اللقب بأخر 10 دقائق من المباراة.

وجاء الشوط الأول متوسط فنيا غلب عليه الحذر الدفاعي وانحصر اللعب اغلب فتراته في وسط الملعب مع افضلية هجومية للزمالك الاكثر سيطرة واستحواذا، وكانت البداية عبر ضغط هجومي للأهلي وتسديدة من عمرو السولية علت عارضة محمد عواد (4)، ورد احمد سيد "زيزو" بتسديدة من مشارف منطقة الجزاء (12) ابعدها مصطفى شوبير الى ركنية.

عاب لاعبو الاهلي البطء الشديد في نقل الهجمة واخطاء التمرير وتباعدت خطوطه وظهر محمود عبد المنعم "كهربا" وحيدا في عمق دفاع الابيض، ما استغله لاعبو الزمالك في السيطرة على وسط الملعب وتعددت الهجمات عن طريق زيزو، لكنها افتقدت للمسة الاخيرة.

وزادت سيطرة الزمالك مع بداية الشوط الثاني بفعل تغييرات مدربه البرتغالي جوزية غوميش، وتعددت المحاولات الهجومية عن طريق مصطفى شلبي وعبدالله السعيد والبديل ناصر منسي، فيما تحمل دفاع الاهلي وشوبير عبء الضغط الهجومي.

وعلي عكس سير المباراة ومن أول هجمة منظمة للأهلي (85)، وصلت الكرة للبديل محمد مجدي "افشه" أرسلها عرضية داخل منطقة الجزاء، حولها امام عاشور بتسديدة سكنت الشباك على يسار محمد عواد.

ومن هجمة مرتدة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، مرر عاشور الكرة للقادم من الخلف محمد مجدي افشه سددها مباشرة من على مشارف منطقة الجزاء داخل الشباك على يسار عواد.