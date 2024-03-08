وفاة مشجع في الدوري الأردني وهذا مصير مباراة الحسين والرمثا

شهد الدوري الأردني لكرة القدم موقف حزين في مباراة الحسين والرمثا والتي أقيمت اليوم الجمعة في ملعب الحسن بمدينة إربد، وذلك عندما قرر الحكم إلغاء المباراة عند الدقيقة 77 والنتيجة تشير إلى تقدم فريق الحسين إربد 5-0.

واتجه الحكم إلى ايقاف المباراة بسبب وفاة مشجع لفريق الرمثا إثر نوبة قلبية وهو يتابع المباراة من المدرجات، قبل أن يتم إلغاءها، ونعى نادي الحسين إربد عبر حسابه على منصة "إكس" المشجع المتوفى ونشر تغريده قال فيها: "أسرة نادي الحسين تعزي نادي الرمثا بوفاة المشجع أشرف أبو يارا أثناء مباراة الحسين والرمثا مساء اليوم.. إنا لله وإنا إليه راجعون وعظم الله أجركم".

وكان نادي الحسين يحتل صدارة ترتيب الدوري الأردني قبل مواجهة الرمثا برصيد 37 نقطة، بينما يحتل الرمثا المركز الرابع برصيد 19 نقطة.