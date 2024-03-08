تركي آل الشيخ يصدم الجمهور بتوقع نتيجة مباراة الأهلي والزمالك (فيديو)

صدم رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ جماهير نادي الزمالك بتوقعه نتيجة المباراة النهائية لكأس مصر أمام الأهلي المقررة اليوم على ملعب "الأول بارك"في العاصمة السعودية الرياض (الساعة 21:30 بتوقيت الإمارات).

وقال تركي آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية: "لدي شعور أن الأهلي سيفوز بنتيجة كبيرة على الزمالك"، في وقت توقع المذيع المصري عمرو أديب فوز الزمالك 2-1.

🛑 تركي آل الشيخ لـ عمرو أديب : الأهلي هيكسب بكرة بـ اسكور كبير… لو لاعيبة الزمالك عندها دم تنزل تاكل النجيله بكره😡pic.twitter.com/ioTCJ4EsAG — عمر مشعل ⚡ (@omar_alzhra) March 7, 2024

وتستضيف السعودية الرياض النهائي المصري الذي سيحصل فيه البطل على 950 ألف دولار، والوصيف على 250 ألفا والاتحاد المصري لكرة القدم على مليوني دولار.