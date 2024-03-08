تقنية الفيديو تحرم محمد صلاح من رقم تاريخي مع ليفربول

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن مشجعي نادي ليفربول يصرّون على أن النجم المصري محمد صلاح لم يكن متسللًا على الإطلاق، بعدما حرمته تقنية "الفار" من تحقيق رقم قياسي، عندما فاز "الريدز" على سبارتا براغ التشيكي 5-1، الخميس.

وفي أول ظهور له منذ مشاركته في فوز الفريق على برينتفورد الشهر الماضي، حيث غاب عن عدة مباريات بداعي الإصابة، دخل صلاح من مقاعد البدلاء ليحل محل لويس دياز، في ملعب "إيبيت أرينا"، في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي.

وفي غضون 10 دقائق من دخوله أرضية الملعب، وضع صلاح الكرة في الشباك، بعد تمريرة بينية من المجري دومينيك سوبوسلاي، ومع ذلك، أبلغ حكام تقنية "الفار" حكم اللقاء بأن صلاح كان في موقف تسلل، ما أدى إلى إلغاء الهدف.

وأظهرت الإعادة التليفزيونية أن محمد صلاح لم يكن في موقف تسلل لحظة تمرير الكرة من زميله سوبوسلاي، وهو ما أشار إليه الكثير من أنصار ليفربول على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولو تم احتساب هدف صلاح، سيصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل أكثر من 20 هدفاً في جميع المسابقات، وفي 7 مواسم متتالية.