ميسي وسواريز ينقذان إنتر ميامي من الخسارة في دوري الأبطال (فيديو)

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز فريقهما إنتر ميامي الأمريكي للانتفاضة والتعادل مع ناشفيل 2-2 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال الكونكاكاف.

تقدم جاكوب شافلبيرغ بثنائية (ق4 و47) لناشفيل الذي استضاف المباراة على ملعبه.

وفي الشوط الثاني استطاع ميسي أن يحرز الهدف الأول لإنتر ميامي (ق51) ليسجل أول أهدافه في هذه البطولة.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع سجل لويس سواريز هدف التعادل برأسية، بعد دقائق من إلغاء هدف ثالث لأصحاب الأرض سجله شاكيل مور بداع التسلل.

وكان سواريز قد أحرز ثنائية في مواجهة فريقه أمام أورلاندو سيتي بالدوري الأمريكي السبت الماضي ليفتتح سجله التهديفي مع الفريق.

ويخوض إنتر ميامي مباراة الإياب على ملعبه الأربعاء المقبل وسيواجه الفائز مونتيري المكسيكي أو سينسيناتي الأمريكي في ربع النهائي.