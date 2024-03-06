مبابي يقود باريس سان جيرمان إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

قاد المهاجم الدولي كيليان مبابي فريقه باريس سان جرمان الى ربع النهائي للمرة الاولى منذ عام 2021 عندما سجل له ثنائية الفوز على مضيفه ريال سوسييداد الاسباني 2-1 الثلاثاء على ملعب "أنويتا" في سان سيباستيان في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وسجل مبابي هدفيه في الدقيقتين 15 و56، رافعا رصيده الى ستة أهداف في المركز الثاني على لائحة الهدافين هذا الموسم، وإلى 46 هدفا في المسابقة القارية، فيما سجل ميكل ميرينو الهدف الوحيد لسوسييداد (89).

وكان مبابي الذي دخل مرحلة جليدية مع مدربه الاسباني لويس أنريكي، سجل الهدف الأول في الثنائية النظيفة التي حسم بها النادي الباريسي مباراة الذهاب قبل ثلاثة أسابيع.

وبدأ ابن الخامسة والعشرين على مقاعد البدلاء ضد نانت في 17 شباط/فبراير الماضي (2-0)، استُبدل بعد ساعة ضد رين (1-1) الأسبوع الماضي، ثم في استراحة الشوطين الجمعة في موناكو حيث بدأ الموهوب مسيرته.

وجاءت هذه السلسلة في المباريات الثلاث الاخيرة بعد إبلاغ مبابي مسؤولي فريق العاصمة رحيله الصيف المقبل، بعد سبع سنوات أمضاها في ملعب بارك دي برانس.

ودفع أنريكي بمبابي أساسيا ولعب المباراة بأكملها، واشرك البرازيلي بيرالدو ولوكاس هرنانديز مكان القائد البرازيلي الاخر ماركينيوس والبرتغالي دانيلو بيريرا المصابين، وكانا التغييرين الوحيدين مقارنة مع مباراة الذهاب.

وفك سان جرمان عقدته في ثمن النهائي في النسختين الاخيرتين وبلغ ربع النهائي للمرة السابعة في تاريخ مشاركاته في المسابقة التي يلهث وراء لقبه الاول بها وتبقى افضل نتيجة له الوصافة عام 2020 عندما خسر امام بايرن ميونيخ الالماني.

وأجرى مدرب ريال سوسييداد أيمانول ألغواسيل بدوره تغييرين على تشكيلة مباراة الذهاب فدفع بالقائد ميكل أويارسابال والسورينامي شيرالدو بيكر مكان البرتغالي أندريه سيلفا وأندر بارينيتشيا.

وكان مبابي أول المهددين لمرمى اصحاب بتسديدة من داخل المنطقة فوق العارضة (4).

وكاد البرتغالي نونو منديش يخدع حارس مرماه الايطالي جانلويجي دوناروما عندما حاول ابعاد كرة عرضية برأسه فمرت بجوار القائم الايمن (7).

وتوغل مبابي داخل المنطقة من الجهة اليسرى ومرر كرة عرضية تابعها باركولا من مسافة قريبة لكن الحارس أليكس ريميرو ابعدها بقدمه (10).

وانطلق وارين زاير-إيمري من منتصف الملعب وتوغل داخل المنطقة لكنه سدد كرة ضعيفة بين يدي ريميرو (14).

ونجح مبابي في افتتاح التسجيل عندما تلقى كرة داخل المنطقة من ديمبيليه فتلاعب بالمدافع إيغور سوبيلديا وسددها قوية بيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس ريميرو (15).

وجرب الياباني تاكيفوسا كوبو حظه بتسديدة بعيدة مرت بجوار القائم الايمن (45).

وعزز مبابي تقدم سان جرمان مطلع الشوط الثاني عندما تلقى كرة خلف الدفاع من الكوري الجنوبي كانغ-إين لي، بديل باركولا، فانطلق من منتصف الملعب وتوغل داخل المنطقة وسددها قوية زاحفة بيمناه على يمين الحارس ريميرو (56).

وكاد المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي يضيف الهدف الثالث بتسديدة قوية من داخل المنطقة ارتدت من ريميرو وشتتها الدفاع (68).

وارتكب دوناروما خطأ فادحا عندما حاول ابعاد كرة كانت في طريقها الى ركنية فهيأها الى أويارسابال الذي حاول لعبها ساقطة لكن الايطالي تصدى لها (73).

وأنقذ دوناروما مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة قوية للبديل بينيات توريينتيس من مسافة قريبة قبل ان يشتتها الدفاع (78)، ثم تصدى لتسديدة البديل الاخر سيلفا من داخل المنطقة (82).

وسجل ميرينو هدف الشرف لاصحاب الارض من تسديدة قوية من مسافة قريبة اثر كرة مرتدة من دوناروما (89).