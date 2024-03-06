بايرن ميونيخ الجريح يتجاوز لاتسيو في دوري الأبطال

ثأر بايرن ميونيخ الجريح بمعاناته المحلية من ضيفه لاتسيو عندما أكرم وفادته بثلاثية نظيفة بينها ثنائية لمهاجمه الدولي الانجليزي هاري كين الثلاثاء على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وحجز بطاقته الى ربع النهائي.

وسجّل كين (39 و66) وتوماس مولر (45+2) أهداف بايرن حامل لقب المسابقة القارية الأم ست مرات آخرها عام 2020 بقيادة المدرب هانزي فليك.

وكان بايرن خسر 0-1 ذهابا على الملعب الاولمبي في روما قبل ثلاثة أسابيع.

وشهدت المباراة عودة لوروا سانيه الى تشكيلة بايرن بعد غيابه عن المباراة الاخيرة لفريقه التي انتهت بالتعادل 2-2 امام فرايبورغ في الدوري الالماني بسبب اجهاد في الفخذ.

كما دفع المدرب توماس توخل بطل المسابقة مع تشلسي الانجليزي عام 2021 بالمدافع الانكليزي اريك داير مكان الكوري الجنوبي مين-جاي كيم، والظهير الايسر البرتغالي رافايل غيريرو مكان الكندي ألفونسو ديفيس.

من جهته، اشرك مدرب لاتسيو ماوريتسيو ساري الظهير الايسر لوكا بيليغريني مكان الالباني السيد هيساي والاوروغوياني ماتياس فيسينو مكان دانيلو كاتالدي في الوسط، بقيادة المهاجم المخضرم والقائد تشيرو إيموبيلي.

ودخل العملاق البافاري الى المباراة في ظل ظروف صعبة وغير معتادة، إذ فاز مرة واحدة في آخر خمس مباريات، ما دفع بإدارته الى اعلان رحيل توخل في نهاية الموسم، بعد ان اصبحت آماله في الحفاظ على لقب البوندسليغا للعام الـ12 تواليا ضئيلة في ظل ابتعاد باير ليفركوزن بفارق 10 نقاط في الصدارة.

بدوره، دخل لاتسيو اللقاء عقب خسارة دراماتيكية امام ميلان 0-1 في لقاء شهد طرد ثلاثة من لاعبيه (الفرنسي ماتيو غندوزي، بيليغريني والمونتينغري أدام ماروسيتش)، حيث يحتل حاليا المركز التاسع في ترتيب "السيري آ" بعد حلوله وصيفًا الموسم الماضي.

وفي ظل الضغط الكبير على لاعبي بايرن ومدربهم توخل الذي أشارت تقارير محلية قبل المباراة انّ منصبه سيكون في مهب الريح في حال الخروج امام لاتسيو، فلم تكن بداية المباراة هي الافضل.

وحصل إيموبيلي على فرصة منح الضيوف تقدما قاتلا إثر تمريرة عرضية من ماتيا زاكانيي، أخطأ داير في تشتيتها بالرأس، الا انّ مهاجم لاتسيو المنفرد ارتمى اليها دون ان يصيبها برأسه فذهبت الى ركلة مرمى (36).

وكان ثمن اضاعة الفرصة باهظا وسريعا بالنسبة لرجال ساري، إذ تمكن كاين من إعادة فريقه الى صلب المواجهة بافتتاحه التسجيل اثر تمريرة طولية من ألكسندر بافلوفيتش نحو مولر المتقدم فاعادها برأسه نحو غيريرو الذي تلقفها بتسديدة غمزها كين برأسه وارتدت من يد الحارس إيفان بروفيديل مباشرة نحو مرماه (39).

ووضع مولر بايرن في وضعية المتأهل عندما منحه الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الاول اثر ركلة ركنية نفّذها غيريرو فحاول دفاع روما ابعادها لكنها وصلت الى المدافع الدولي الهولندي ماتيس دي ليخت الذي سددها "على الطاير" فلمست مولر وعانقت الشباك (45+2).

وتلقى لاتسيو ضربة في مستهل الشوط الثاني بعدما اضطر ساري لاستبدال ايموبيلي بسبب الاصابة اثر تدخل من دي ليخت.

وضرب كاين بقوة في الشوط الثاني مسجلا هدفه الثاني والـ33 في 33 مباراة مع بايرن هذا الموسم، فوجه الضربة القاضية للضيوف عندما استغل كرة مرتدة من الحارس بروفيديل اثر تسديدة من سانيه فتابعها الدولي الانكليزي بسهولة داخل المرمى (66).