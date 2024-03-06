3 إصابات في 24 ساعة تضرب النصر السعودي.. "العالمي" في أزمة قبل مواجهة العين

ضربت الإصابات صفوف نادي النصر السعودي، قبل المواجهة المرتقبة أمام نظيره العين الإماراتي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

سيجري مهاجم النصر السعودي الدولي البرازيلي أندرسون تاليسكا جراحة عاجلة في وتر العضلة الأمامية، أما الأسترالي عزيز بيهيتش بعد إصابته بتمزق في عضلة السمانة سيحتاج إلى العلاج والتأهيل فترة تمتد من 3-4 أسابيع.

وتضاعفت إصابة سلطان الغنام في العضلة الخلفية، وسيحتاج أيضاً إلى العلاج والتأهيل فترة تمتد من 4-6 أسابيع.