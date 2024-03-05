اعترف بالخطأ.. حكم مباراة ريال مدريد وفالنسيا يتعرض للعقوبة!

تعرض الحكم الإسباني جيل مانزانو إلى العقوبة من قبل لجنة الحكام في "الليغا" بعد قراره المثير للجدل بإنهاء مباراة ريال مدريد وفالنسيا على استاد "ميستايا" أثناء تسجيل النادي الملكي هدف الفوز وسط أجواء مشحونة ترتب عليها طرد الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب الريال لاعتراضه على القرار الذي حرمه قيادة فريقه للفوز.

وقال موقع "ديفينسا سنترال" الإسباني إن لجنة التحكيم الإسبانية أوقفت مانزانو لجولتين متتاليتين ومنعته أيضاً من إدارة تقنية "الفار" خلال الفترة نفسها.

وأوضح الموقع أن الحكم مانزانو اعترف بخطأه

وعلى الرغم من انتهاء المباراة بالتعادل 2-2 إلا أن ريال مدريد بقي في صدارة الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، متقدماً بفارق سبع نقاط عن أقرب مطارديه جيرونا (59 نقطة)، وثماني نقاط عن برشلونة الثالث (58 نقطة).