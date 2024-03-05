حسام حسن يطيح بنجم الأهلي من منتخب مصر

استقر حسام حسن المدير الفني لـمنتخب مصر على عدم استدعاء عمر كمال عبد الواحد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للمعسكر المقبل في الشهر الجاري وهو الأول له مع المنتخب الوطني، والذي سيقام في الإمارات، ويتخلله المشاركة في دورة ودية بمشاركة كل من نيوزلندا وتونس وكرواتيا.

وقال موقع "القاهرة 24" أن حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر استقر علي عدم ضم عمر كمال عبد الواحد الظهير الأيمن للنادي الأهلي والذي يجيد اللعب في أكثر من مركز.

وأضاف الموقع أن حسام حسن استقر على ضم كل من محمد هاني وأكرم توفيق وعمر جابر في هذا المركز خلال الفترة المقبلة.

وقال إيهاب الكومي عضو محلي إدارة اتحاد الكرة في تصريحات تليفزيونية: "حسام حسن لم يستطع التواصل بشكل مباشر حتى الآن مع محمد صلاح، ووزير الرياضة نجح في التواصل مع صلاح، بحكم علاقته باللاعب، ونحن الآن في مرحلة هامة، وأن نعمل على إزالة أي أزمات من أجل مصلحة المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة".

وأضاف: "العلاقة طيبة للغاية بين اتحاد الكرة والرابطة، وحدث تنسيق كامل بين حسام حسن والرابطة بشأن مواعيد بعض المباريات، ولم يصلنا أي شيء من الرابطة بشأن تأجيل لقاء الأهلي وإنبي، ولا يزال هناك بعض الأمور تحتاج للترتيب، وسوف يتم الإعلان عن كل التفاصيل لاحقًا من جانب عامر حسين".