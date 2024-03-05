جورجينا تعلن موعد زواجها من كريستيانو رونالدو.. الخسارة من العين تعكر صفو الحفل

فاجأت جورجينا رودريغيز متابعيها بتحديد موعد زواجها بالنجم كريستيانو رونالدو عبر "إنستغرام".

وعقب ساعات قليلة من إطلالتها في حفل للموضة بفستان أحمر مستوحى من قميص مانشستر يونايتد يحمل اسم كريستيانو والرقم 7، نشرت جورجينا بطاقة دعوة لحفل زفاف كتب عليها جورجينا رودريغيز يوم الثلاثاء بالرياض السعودية، الساعة 7 مساء.

ووضعت عارضة الأزياء الإسبانية صورة قلب على بطاقة الدعوة وتحتها اسمها بالكامل مع كتابة تاريخ يوم الثلاثاء 5 مارس 2024.

في المقابل ستعكر خسارة النصر السعودي أمام العين الإماراتي بهدف دون رد صفو الحفل بعدما أصبح "العالمي" مهدداً بالخروج من دوري أبطال آسيا بقيادة النجم البرتغالي.