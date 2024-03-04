من هو إبراهيم دياز؟ نجم ريال مدريد يتنافس على ضمه منتخبان!

بدأت المغرب أولى الخطوات الرسمية لضم نجم ريال مدريد ابراهيم دياز إلى صفوف منتخب "أسود الأطلس" اعتباراً من فترة التوقف الدولي بعدما أرسل الاتحاد المغربي لكرة القدم خطابا رسميا إلى النادي الملكي لاستدعاء اللاعب إلى صفوف "رابع العالم" في مونديال قطر 2022.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن الاتحاد المغربي والمدرب وليد الركراكي يحاولان إقناع إبراهيم دياز على تمثيل المغرب لما يتمتع به اللاعب من إمكانات فنية عالية جعلته محط أنظار الجماهير خصوصاً بعد تأهله مع ريال مدريد لاعباً مهاجماً مهارياً من طراز رفيع.

ويستعد المنتخب المغربي خلال التوقف الدولي لمواجهة أنغولا وموريتانيا وديا في 22 و26 مارس الحالي، قبل أن يتقابل مع زامبيا والكونغو في يونيو المقبل بتصفيات كأس العالم 2026.

من هو ابراهيم دياز؟

- والده مغربي وأمه إسبانية

- عمره 24 سنة

- مهاجم سريع وهداف

- شارك مع منتخب إسبانيا بمباراة ودية أمام ليتوانيا في 2020

- يمتلك فرصة تغيير جنسيته الرياضية بحسب اللوائح

- بدأ مسيرته في نادي ملقة قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي في 2015 بعمر الـ16عاما.

- انتقل من السيتي إلى ريال مدريد في 2019 مقابل 15.5 مليون جنيه استرليني

- لعب على سبيل الإعارة مع ميلان في الدوري الإيطالي