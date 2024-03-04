محمد صلاح يرفض الانضمام لمنتخب مصر في الإمارات.. حقيقة الأزمة

كشفت وسائل اعلام مصرية عن تجدد الأزمة بين ليفربول ومنتخب مصر على خلفية تواجد محمد صلاح، في المعسكر المقبل للمنتخب المصري والمشاركة في البطولة الدولية الودية المقامة في الإمارات، وذلك بعد استدعاء حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري للاعب، والتواجد ضمن قائمة المحترفين لمعسكر المنتخب المقبل في الشهر الجاري.

واختار حسام حسن، النجم المصري محمد صلاح رغم غيابه عن 4 مباريات مع ليفربول بعدما تجددت الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر في بطولة أفريقيا بعدما استعجل وشارك في مباراة برينتفورد مع ليفربول اللي سجل فيها هدف وصنع هدف وبعدها تجددت إصابته وغاب 4 مباريات.

وكشف الإعلامي المصري أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، في تصريحات إذاعية: «معسكر منتخب مصر يبدأ يوم 12 والمحترفون سيتواجدون في المعسكر يوم 18 لكن نادي ليفربول بعت رسالة أكد فيها أن محمد صلاح مصاب ولن ينضم لمنتخب مصر ولكن الجهاز الفني وحسام حسن أكد ضرورة حضور اللاعب بما أن ذلك في الأجندة الدولية ويجب حضور اللاعب ويقرر الجهاز الفني ضمه أم لا وفقا لتقرير الجهاز الطبي لمنتخب مصر وده حق حسام حسن الكامل».

وأكد أحمد شوبير غضب محمد صلاح، من تصريحات حسام حسن قبل تولي مهمة تدريب المنتخب المصري، وأشار إلى أنه يجب تدارك الموقف وتدخل العقلاء بما في ذلك وزير الرياضة أشرف صبحي، وواصل أحمد شوبير: «يجب حل الموضوع بشكل خاص عشان إحنا كده هنبدأ الموضوع بحساسية، ويجب أن نوفر أجواء صحية مناسبة للمنتخب المصري عشان يحقق النجاحات في المرحلة المقبلة».

وأشار الإعلامي المصري، أن حسام حسن حاول يوضح في المؤتمر الصحافي علاقته مع محمد صلاح، ولكن يمكن الرسالة لم تصل لمحمد صلاح بشكل جيد، وقال: "أعتقد إن اتحاد الكرة يجب أن يكون له دور وكذلك يكون دور للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللي كان أساسا اعتقد وراء فكرة سفر حسام حسن لأوروبا لمقابلة المحترفين قبل أن يحول ضيق الوقت دون جولة حسام الأوروبية».

وطالب نائب رئيس اتحاد الكرة المصري عدم الدخول في أحاديث كثيرة خاصة بالقصة حيث أنه لا غنى لحسام حسن عن محمد صلاح ولا غنى لمحمد صلاح عن منتخب مصر، وأكد ضرورة حل الموضوع بالعقلانية