مانشستر سيتي يقسو على مانشستر يونايتد.. إنذار شديد اللهجة لليفربول

وجه مانشستر سيتي إنذار شديد اللهجة إلى ليفربول بعد أن حقق فوزاً هاماً على نظيره مانشستر يونايتد بثلاثية مقابل هدف بعدما كان متأخراً في النتيجة على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأهدى فيل فودن فريقه مانشستر سيتي حامل اللقب فوزاً هاماً جداً بعدما سجل هدفين قلب بهما الطاولة على الجار اللدود مانشستر يونايتد الذي تقدم على مضيفه قبل أن يخسر في النهاية 1-3 الأحد في المرحلة 27 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وقبل الحلول على ليفربول المتصدر الأحد المقبل ومن ثم مواجهة نيوكاسل في ربع نهائي الكأس وأرسنال الثالث في المرحلة الثلاثين من الدوري، كان الفوز بالديربي هاماً جداً لسيتي في مشواره من أجل محاولة الفوز بالثلاثية للموسم الثاني توالياً.

وبالفوز السادس في آخر سبع مواجهات مع يونايتد، أبقى سيتي الذي يخوض الأربعاء أيضاً إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ضيفه كوبنهاغن الدنماركي (فاز ذهاباً 3-1)، على فارق النقطة الذي يفصله عن ليفربول الفائز السبت على نوتنغهام 1-0، متقدماً بفارق أربع نقاط على أرسنال الثالث الذي يختتم المرحلة الإثنين في ضيافة شيفيلد يونايتد.

وفي المقابل، تجمد رصيد يونايتد عند 44 نقطة في المركز السادس بفارق 11 نقطة عن أستون فيلا، صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال الموسم المقبل والفائز السبت على لوتون تاون 3-2.