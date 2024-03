هدف خرافي جديد للنجم الأرجنتيني ميسي (فيديو)

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تألقه وأهدافه الرائعة وهذه المرة كانت في إحدى مباريات الدوري الأمريكي لكرة القدم عندما أحرز هدف رائع بمهارة عالية تؤكد موهبة اللاعب الرائعة، وذلك عندما واجه فريق إنتر ميامي ضيفه أورلاندو سيتى (5-0) في افتتاح الجولة الثالثة للدوري الأمريكي لكرة القدم.

ونجح المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز في إحراز هدفين متتاليين، الأول والثاني مبكرا، في الدقيقتين (4 و11)، وأضاف زميله المهاجم الفنلندي روبرت تايلور الهدف الثالث عند الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول أيضا، وبعد ذلك ظهر ميسي ليسجل الهدف الأول له والرابع لفريقه، في الدقيقة 57 بصدره بعد متابعة لكرة ارتدت من القائم، بعد أن حاول أحد المدافعين تشتيتها من على خط المرمى، بعد تسديدة المدافع الإسباني جوردي ألبا، حيث قام ميسي باستقبال الكرة بمهارة رائعة وأحرز هدفه.

واختتم النجم الأرجنتيني خماسية فريقه في الدقيقة 62 من عمر المباراة، ليصل لهدفه رقم 500 في مختلف الدوريات التي لعب فيها، خلال 586 مباراة، ورفع ليونيل ميسي رصيده إلى ثلاثة أهداف في الموسم الحالي للدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، إضافة إلى تمريرة حاسمة واحدة.

