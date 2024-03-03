خبر غير سار لجمهور الزمالك قبل مباراة سوار الغيني

فاجأ مدير الكرة بنادي الزمالك عبد الواحد السيد جمهور ناديه بخبر غير سار خاص بمباراة سوار الغيني في الكونفدرالية، والتي كان من المقرر أن تقاماليوم الأحد، في استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات.

وأوضح عبد الواحد السيد في تصريحات عبر المركز الإعلامي لنادي الزمالك، أن الاتحاد الإفريقي أخطر مجلس إدارة الأبيض بإلغاء مباراة سوار الغيني، ولكن تعثر وصول الفريق الغيني إلى مصر، بسبب أزمة استخراج التصاريح الخاصة باللاعبين.

وأشار إلى أن كاف سيعقد اجتماعاً خلال الأيام القليلة المُقبلة لحسم القرار النهائي الخاص بمباراة الزمالك وسوار، كما أوضح مدير الكرة إلى أن الفريق سيخوض تدريباته بصورة طبيعية على استاد القاهرة في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة استعدادًا لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر؛ المقررة يوم الجمعة المُقبل الموافق 8 مارس، بالمملكة العربية السعودية.

ويحتل الزمالك صدارة مجموعته ببطولة الكونفدرالية، برصيد 13 نقطة، بعد أن حقق 4 انتصارات وتعادل في لقاء وحيد، ليضمن التأهل إلى دور ربع النهائي.