جورجينا تفاجئ "أسبوع الموضة" بفستان "فريد"!.. فيديو

وجهت الأرجنتينية جورجينا رودريغيز تحية مختلفة لشريكها البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث ارتدت فستان "رونالدو 7" خلال "أسبوع الموضة" بالعاصمة الفرنسية باريس.

وظهرت جورجينا في مقطع فيديو وهي تسير على منصة العرض مرتدية فستانا رياضياً باللون الأحمر يحمل توقيع النجم البرتغالي.

واعتمدت خلال العرض ربطة شعر عادية إلى الخلف مع وضع مكياج بسيط.

وكتب رونالدو على خطوط رقم الفستان "إلى الحب في حياتي .. كريستيانو رونالدو".

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن جورجينا عرضت زيا للعلامة السويسرية الشهيرة "فيتمينتس Vetements"، التي انطلقت عام 2014، لكن هذه المرة بتصميم مختلف وغير تقليدي وفريد من نوعه، إذ ارتدت فستانا طويلا مصنوعا من قميص رياضي لرونالدو، يعود إلى فترة تمثيله فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، لكن دون أن يحمل علامة النادي الشهيرة.

وقالت الصحيفة إن الدمج بين الموضة والأزياء الرياضية، أو ما يُعرف بـ "بلوك كور blokecore"، بدأ يكتسب شعبية كبيرة الموسم الجاري.

يذكر أن جورجينا شاركت في الأسبوع الخاص عبر عرض مجموعة "Women Ready-Weather" للشتاء والخريف.

الفيديو نقلاً عن "يوتيوب"