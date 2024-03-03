خبر "غير سار" لجمهور رونالدو في الإمارات قبل مواجهة العين والنصر السعودي

تلقى جمهور لاعب فريق النصر السعودي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الإمارات خبراً غير سار قبل مواجهة يوم الاثنين التي تجمع "العالمي" بفريق العين على استاد هزاع بن زايد ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويتسابق جمهور رونالدو من أجل الحصول على تذاكر لحضور المباراة، في وقت أعلنت في "موقع بلاتينيوم" ليست المخصص لبيع التذاكر أن الدفعة الأولى انتهت وعلى الراغبين انتظار طرح الدفعة الثانية.

وقال مصدر "عيناوي" لـ"الإمارات اليوم" إنه لن يتم السماح لأي مشجع يرتدي قميص او شال الفريق المنافس بالدخول للاستاد إلا في الجهة المخصصة للفريق الضيف والذي جرى تحديد بواباته من قبل المنظمين، كما أنه لن يتم استرداد القيمة المالية للتذكرة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة 08:00 من مساء يوم الاثنين بتوقيت الإمارات 07:00 بتوقيت السعودية.

وتبث المباراة داخل الإمارات عبر قناة أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية، بينما تنقل قنوات SSC اللقاء داخل السعودية.

وإما الجماهير في كل من قطر، البحرين، الأردن، الكويت، لبنان، فلسطين، سوريا، اليمن، عمان، الجزائر، تشاد، جيبوتي، مصر، ليبيا، موريتانيا، المغرب، الصومال، السودان وتونس فيمكنهم مشاهدتها عبر قناة بي أن سبورت والكأس.