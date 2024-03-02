برشلونة ينافس ليفربول للتعاقد مع هذا المدرب الموسم المقبل

تبحث فرق ليفربول وبرشلونة وبايرن ميونخ، عن مديرا فنيا الموسم المقبل وهو ما يضع خيارات المدربين المتاحة قليلة جدا، حيث كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أن نادي ليفربول قد يحرم برشلونة من التعاقد مع خليفة مدربه تشافي هيرنانديز، بعد نهاية الموسم الحالي.

وأعلن تشافي، الرحيل الرسمي عقب هذا الموسم بسبب تذبذب النتائج في بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، حيث يرى المدرب أن رحيله سيكون الحل الأمثل في الوقت الحالي حتى يعود برشلونة إلى المسار الصحيح في الموسم القادم.

ونفس الحال ينطبق على فريقا ليفربول وبايرن ميونخ، وفقًا للصحافة الأوروبية فإن ليفربول يضع تشابي ألونسو كخيار أول لقيادته في الموسم المقبل بعد رحيل يورجن كلوب، لكن الأمر ليس سهلًا مع وجود سباق مع بايرن ميونخ، الذي يبحث عن مدرب بالموسم الجديد بعد تأكد رحيل توماس توخيل، بسبب سوء النتائج هذا الموسم.

وإذا استقر تشابي ألونسو على بقائه في باير ليفركوزن أو رحيله إلى بايرن ميونخ قد يتجه ليفربول نحو الخيار التالي وهو مدرب برايتون، روبرتو دي زيربي، وهو أيضا على رادار برشلونة وبالتالي، سيكون هناك منافسة شرسة مع ليفربول مع أفضلية الأخير نظرا لقدرته على دفع مقابل الشرط الجزائي في عقد الإيطالي وقدره 15 مليون يورو.

وبالتأكيد لن يستطيع برشلونة دفع هذا المبلغ في الفترة المقبلة نظرًا لأزمته المادية، وبالتالي، تكمن هنا المشكلة وقد يدفع النادي الكتالوني للانسحاب من السباق، حيث يحاول برشلونة في الفترة المقبلة أن يحسم ملف المدير الفني الجديد خاصة في التوقف الدولي في نهاية الشهر الجاري مارس.