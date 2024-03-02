ميسي يطارد الشائعات في أمريكا.. الأمر يتعلق بأبنه

خرج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي انتر ميامي، لينفي تصريحات منسوبة إليه بعد أن تداولت مواقع تواصل اجتماعي اخبار خاصة بأبنه ومستقبله مع كرة القدم، وهي من المرات القليلة التي يظهر فيها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لنفي الشائعات، وعلى الرغم من تداول الكثير من المعلومات غير الدقيقة، لكنه عادة ما يتجاهل الأمر.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "اتخذ ميسي الأمر على محمل الجد هذه المرة، لأن الأمر يتعلق بعائلته، وخاصة ابنه ماثيو".

ونقلت العديد من منصات التواصل الاجتماعي، تصريحا على لسان ميسي يقول فيه: "هناك العديد من الأكاديميات في أمريكا أرادت التوقيع مع ماتيو (نجله)، لكنني سجلته في ميامي، لديه موهبة وأعتقد أنه يشبه أسلوب لعبي عندما كنت صغيرا".

وخرج ميسي ليعلق على هذا التصريح، قائلا: "هذا ليس صحيحا. لم أقل ذلك أبدا".، وذلك في تصريح مقتضب للاعب عندما تعلق الأمر بعائلته وابنه.