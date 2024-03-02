لوائح "الآسيوي" تحسم أحقية الجمهور في حضور تدريب النصر بقيادة رونالدو.. الإعلان عن موعد المران في العين

المصدر:
  • معاذ كمبال- أبوظبي
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حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موعد الحصة التدريبية الوحيدة التي سيؤديها فريق النصر السعودي بقيادة نجمه الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو على استاد هزاع بن زايد قبل المواجهة المرتقبة أمام فريق العين والمقررة في الساعة 08:00 من مساء يوم الاثنين المقبل ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم. 
وستبدأ الحصة التدريبية في الساعة 07:00 من مساء يوم الأحد، بقيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو وذلك من أجل وضع اللمسات النهائية تحضيراً للقاء. 

 ووفقاً للوائح الاتحاد الآسيوي فستكون أول 15 دقيقة مفتوحة ولكن أمام وسائل الإعلام فقط، بينما لن يكون بمقدور الجماهير حضور الحصة التدريبية.

 يذكر أن مواجهة يوم الاثنين هي الثالثة بين الطرفين بعد لقائهما في نسخة 2020 في مرحلة دوري المجموعات، وكان العين خسر ذهاباً في ملعبه 1-2 لكنه فاز اياباً 1-صفر.

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