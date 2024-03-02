كيف ارتفعت أرباح نادي العين حتى قبل وصول كريستيانو رونالدو؟

ارتفعت أرباح شركة نادي العين للاستثمار بصورة قياسية وذلك حتى قبل وصول بعثة فريق النصر السعودي بقيادة نجمه الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى "دار الزين" تمهيداً لموقعة يوم الاثنين والتي تنطلق في الساعة 08:00 مساءا لحساب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتشهد عملية بيع التذاكر حالياً حالة من الارتباك فبعد أن تم سابقاً الإعلان عن تعطيل العمل بنظام البيع عبر الموقع الالكتروني واللجوء إلى الطريقة اليدويةً، اضطر المنظمون على إلغاء الفكرة بسبب تكدس المئات من الجماهير في المتجر الرسمي في استاد هزاع بن زايد والعودة من جديد للبيع عبر الموقع الإلكتروني.

وتأثر الموقع الخاص بعملية البيع "بلاتينيوم ليست" بسبب الضغط عليه من قبل الجماهير للحصول على التذاكر ما فرض على القائمين عليه العمل بنظام الصف الالكتروني على غرار الطريقة التي اتبعها الاتحاد الدولي خلال بيع تذاكر كأس العالم في قطر 2022.

وقال مصدر مطلع لـ"الإمارات اليوم" إن الإقبال على اكتساب العضوية الموسمية شهد اقبالاً غير مسبوق بداية من الأسبوع الماضي، وأن المبيعات تخطت حاجز 200 % وأن الأرقام مستمرة في التصاعد المستمر.

وكانت الكثير من الجماهير قد اتجهت لاقتناء العضوية الموسمية "عيناوي" التي تمنح حاملها مقعداً خاصاً في استاد هزاع بن زايد طوال الموسم الرياضي سواء في المباريات المحلية او الاسيوية وهو ما يجنبها عناء الانتظار والبحث عن تذكرة مباراة النصر السعودي لوحدها.

ويمثل الحصول على العضوية فرصة ذهبية للجماهير، خصوصاً وأن فريق العين في حال قدر له تخطى عقبة "العالمي" فسيكون أمام مواجهة واعدة أخرى سواء بلقاء الاتحاد السعودي بقيادة نجمه الفرنسي كريم بنزيما او الهلال السعودي بقيادة نجمه ميتروفيتش.

وذكر "بلاتينيوم ليست" في تحديث جديد أن الدفعة الأولى من تذاكر المباراة بيعت بالكامل، وان على الجماهير الانتظار للدفعة الثانية التي ستطرح في وقت لاحق دون تحديد التوقيت تجنباً لتأثر خادم الموقع بسبب الإقبال المتوقع من الجماهير الراغبة في اقتناء التذاكر.

وأمام حالة عدم اليقين في ظل الإقبال للحصول على التذاكر اتجهت الكثير من الجماهير للحصول على العضوية الموسمية "عيناوي" خصوصاً وأنه تشهد تخفيضاً خصومات 50%.

وتعد مواجهة يوم الاثنين هي الثالثة بين العين والنصر السعودي بعد لقائهما في نسخة 2020 في مرحلة دوري المجموعات، وكان العين خسر ذهاباً في ملعبه 1-2 لكنه فاز اياباً 1-صفر.