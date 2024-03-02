برشلونة يرغب في التعاقد مع حارس فاليكانو

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي برشلونة يبحث حارس لديه خبرة لتعويض الحارس الاول للفريق، الألماني تير شتيغن، وذلك في حال قرر الرحيل الصيف المقبل، أو أن يكون لديه بديل بمستوى عال في حال تعرض شتيغن للإصابة كما حصل في الموسم الحالي.

وقالت الصحيفة إن برشلونة وضع نصب عينه التعاقد مع حارس رايو فاليكانو، المقدوني ديمترفسكي والذي يقدم مستويات مهمة في الموسم الجاري، ويبلغ من العمر 30 سنة.