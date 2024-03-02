ريال مدريد في مهمة تحديد مصير 6 لاعبين

يستعد ريال مدريد لبحث ملف 6 لاعبين مهمين خلال الفترة المقبلة، والذين تنتهي عقودهم الصيف المقبل. وقال موقع "فووتبل إسبانيا" إن ريال مدريد تقدم بعرض لتجديد عقدي ناتشو وتوني كروس، بينما لوكا مودريتش يشعر بالاحباط نتيجة قلة مشاركاته، ولا يبدو أنه مرشح للبقاء مع الفريق في الموسم المقبل.

أيضا أمام ريال مدريد فترة لتحديد مصير الحارس المعارس من تشلسي كيبا، إلى جانب تحديد مستقبل لوكاس فاسكيز، وكذلك الرغبة في تحويل عقد إعارة جوسيلو إلى عقد دائم.