مواعيد وتوقيت مباراة العين والنصر بقيادة رونالدو والقنوات الناقلة

سكون استاد هزاع بن زايد في مدينة العين مسرحاً لمواجهة فريق العين وضيفه النصر السعودي بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة 08:00 من مساء يوم الاثنين بتوقيت الإمارات 07:00 بتوقيت السعودية.

وتبث المباراة داخل الإمارات عبر قناة أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية، بينما تنقل قنوات ssc اللقاء داخل السعودية.

وإما الجماهير في كل من قطر، البحرين، الأردن، الكويت، لبنان، فلسطين، سوريا، اليمن، عمان، الجزائر، تشاد، جيبوتي، مصر، ليبيا، موريتانيا، المغرب، الصومال، السودان وتونس فيمكنهم مشاهدتها عبر قناة بي أن سبورت والكأس.