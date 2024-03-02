تحديث هام من "فيفا" حول مشاركة الأندية الإفريقية في مونديال 2025

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تحديث هام حول مشاركة الأندية الإفريقية في كأس العالم للأندية.

وذكر "فيفا" أن فريقا صن داونز الجنوب إفريقي والترجي التونسي، لديهما فرصة التأهل للنسخة الجديدة لبطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2025.

وأوضح "فيفا" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه في حال فوز الهلال السوداني على الترجي في المباراة التي تجمع بينهما السبت ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري أبطال إفريقيا، فإن صن داونز سيضمن مكاناً له في مونديال الأندية العام المقبل.

وأضاف: "في حالة خسارة الترجي على أرضه لا يزال يملك فرصة للتواجد في كأس العالم للأندية لكن بشرط فوز واحد من الأهلي والوداد وصن داونز بالنسخة الحالية لدوري أبطال إفريقيا".

وأوضح أن العديد من الأندية في قارة إفريقيا لا تزال تملك فرصة التواجد بكأس العالم للأندية إذا ما فازت بدوري أبطال إفريقيا عام 2024.

ويستضيف الترجي الرياضي التونسي نظيره الهلال السوداني، ويحتاج الترجي إلى التعادل مع ضيفه الهلال السوداني لضمان التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.