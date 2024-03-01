حيلة ذكية لحضور مباراة العين والنصر بقيادة رونالدو من داخل الملعب

في الوقت الذي يشهد موقع "بلاتينيوم ليست" المخصص لبيع تذاكر مباراة العين وضيفه النصر السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو في دوري أبطال آسيا لكرة القدم ضغطاً من قبل الجماهير للحصول على التذاكر فإن هنالك طريقة أخرى ذكية تمكن الشخص من تفادي الانتظار وحضور المباراة من داخل الملعب.

ويقف حالياً قرابة 70 ألف شخص في الصف الالكتروني الذي وضعه موقع "بلاتينيوم ليست" وهي ذات الطريقة التي كان قد اتبعها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال عملية بيع تذاكر كأس العالم في قطر 2022 والتي كانت بدورها شهدت ضغطاً كبيراً من جانب المشجعين.

وأمام الجماهير فرصة بديلة تتمثل في الحصول على بطاقة العضوية الموسمية "عيناوي" مقابل 190 درهماً والتي تتيح لحامله حضور جميع مباريات الفريق المحلية والآسيوية داخل استاد هزاع بن زايد.

ويمثل الحصول على العضوية فرصة ذهبية للجماهير، خصوصاً وأن فريق العين في قدر له تخطى عقبة "العالمي" فسيكون أمام مواجهة واعدة أخرى سواء بلقاء الاتحاد السعودي بقيادة نجمه الفرنسي كريم بنزيما او الهلال السعودي بقيادة نجمه ميتروفيتش.